Belen sostituita da Giulia Stabile a Tu Si Que Vales? La ballerina risponde così

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 13 luglio 2023) Con l’uscita dida Mediaset cosa cambierà a Tu Si Que? Se lo chiedono in molti. Secondo alcune indiscrizioni a condurre il programma ci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e. Questa notizia si è diffusa immediatamente sui social e si è molto discusso del ritorno dellaall’interno del cast, vista come la «sostituta» di. A tale proposito, la vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha voluto fare chiarezza in merito all’argomento attraverso un commento pubblicato sul suo profilo Twitter. Andiamo a vedere cosa ha detto. La risposta disu Twitter Chefosse ormai una neo stella della televisione italiana è ormai chiaro a tutti. ...