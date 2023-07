Belen Rodriguez senza fede | indizio sulla crisi con De Martino?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nuovopresuntatrae Stefano De. La showgirlal dito in un video L'articolo proviene da Novella 2000.

Si arricchisce di nuovi dettagli la storia che vede protagonisti, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi . Dopo il post sibillino di, il silenzio di De Martino (fuggito a Londra con il figlio Santiago) e le foto della serata dei palinsesti Rai ...e Stefano De Martino , sono in crisi. Forse si sono lasciati. Anzi no. Con loro due è sempre difficile capirci qualcosa, sia perché non si espongono pubblicamente, e se lo fanno spesso ...... Stefano De Martino e Belén. Si sono riaccesi da qualche giorno i pettegolezzi a proposito ...

Nuovo indizio sulla presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl senza fede al dito in un video ...Doppio look per Luna Marì: nel giorno del secondo compleanno, festeggiato con un party casalingo, la figlia di Belén Rodriguez ha indossato 2 ...