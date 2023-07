Belen Rodriguez | dopo Mediaset saluta anche De Martino | è finita

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 13 luglio 2023)la svolta della sua carriera, arriva la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: la coppiae Desembra essere (di nuovo) al capolinea. Le vacanze estive, il tempo trascorso in famiglia in assoluto relax e poi? Una separazione imminente, o meglio, una presunta crisi. Questa volta però, le indiscrezioni non sono assolutamente infondate, ma dovute ad alcuni atteggiamenti che non lasciano alcun dubbio sul quadro della situazione. Come molti sapranno, di recente la coppia si è ritratta nelle foto mentre si godeva del meritato relax assieme ai figli, nella barca di Stefano De, seguito da altri scatti che li ritraevano in condizioni tutt’altro che prossime ad una separazione. Eppure a riviste come Dagospia, la faccenda non quadrava del tutto: nella coppia c’era già aria di ...