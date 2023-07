Belen | Luna Marì compie due anni La dedica della mamma emoziona i fan | «Quanta tenerezza» Ma nelle foto manca qualcuno

(Di giovedì 13 luglio 2023) Per la piccola, figlia die Antonino Spinalbese, ieri 12 luglio è stato un giorno speciale: la piccola ha festeggiato il suo secondo compleanno. Per...

...di Antonino Spinalbese Anche Antonino Spinalbese ha celebrato il secondo compleanno diMarì condividendo sui social un video che raccoglie alcuni attimi tra padre e figlia. L'ex gieffino e......perche selvaggia lucarelli barbara d'urso litigato selvaggia lucarelli e barbara d'urso selvaggia lucarelli litiagato barbara d'urso Articolo precedenteRodriguez festeggia i due anni di......il 12 luglio del 2021 dalla relazione con Antonino Spinalbese La Rodriguez ha organizzato una festa casalinga con tanti palloncini coloratiRodriguez festeggia il secondo compleanno di...

Belen, la figlia Luna Marì compie due anni: la dedica commovente ... Tag24

La piccola Luna Marì ha compiuto 2 anni e per l'occasione Belen Rodriguez ha deciso di festeggiarla in compagnia della sua famiglia.Assente alla festa di Luna Marì, che ha compiuto lo scorso 12 luglio 2 anni, Stefano De Martino. Rientrato da Londra, il conduttore napoletano non ha fatto sosta a Milano per fare gli auguri alla picc ...