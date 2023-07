Bebe Vio entra in polizia con altri 12 atleti paralimpici | “Non è solo un cambiamento nelle nostre vite ma un cambiamento a livello sociale e culturale”

(Di giovedì 13 luglio 2023) “Lo giuro!”:Vio e12fanno la storia nellaitaliana. Nella pianta organica delladi Stato nasce un nuovo corpo: la sezione paralimpica delle Fiamme Oro. “È un’emozione fortissima”, ha commentato a caldo la schermitrice. In tutto 13 sono gli, 6 femmine e 7 maschi, che per la prima volta hanno pronunciato le due fatidiche parole e indossato la maglia rossa della. Il giuramento è stato pronunciato presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico a Roma e davanti al presidente del CIP, Luca Pancalli e al capo dellaVittorio Pisani. “Sapere di essere parte di questa grande famiglia – ha sottolineato la pluricampionessa – Gridare lo giuro tutti insieme è stato molto bello. Pancalli ha voluto a tutti i ...

