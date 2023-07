Beatrice Valli | l' aperitivo con Marco | da soli dopo tanti anni Ma gli hater attaccano | ' E 4 figli a casa!'

'Dopo diversi anni , siamo andati a fare un aperitivo solo noi due' scriveche, sorride accanto al marito Marco Fantini davanti ad una tavola bandita di cocktail e stuzzicherie. Un aperitivo da innamorati, insomma, per gli ex volti di Uomini e donne che oggi ...Sotto di loro, dalla quarta posizione, il Gruppo Danzarte, Annika Gérard,Giorcelli, il ... fondatore insieme a Claudia Rossi, della Compagnia Natiscalzi_DT. Un anno dopo l'itinerante "...Sono coinvolti numerosi volontari e gli attori Erika Borroz,Cartotti, Davide Ingannamorte,... e per il momento conclusivo propone un repertorio che spazia dalleoccitane piemontesi al ...

Beatrice Valli, l'aperitivo con Marco: da soli dopo tanti anni. Ma gli ... leggo.it

Una iniziativa del Comune, insieme con il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, per migliorare il benessere sociale ...Continuano i colpi di scena nei palinsesti Mediaset. La trasmissione Le Iene dirà addio a Belen Rodriguez a favore di un’altra conduttrice. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta. Il progr ...