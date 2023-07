Beatrice Rana | la pianista italiana più famosa nel mondo | ci invita tutti a “Classiche Forme” | il festival che ha creato in Salento e che si svolge dal 17 al 23 luglio Con una promessa | «I protagonisti sarete voi»

(Di giovedì 13 luglio 2023) A chi si ispira? «Anne-Sophie Mutter. Cecilia Bartoli. Martha Argerich. Perché, al di là del talento incredibile, hanno realizzato cose importanti nelmusicale con le loro fondazioni, i loro progetti, modellando in maniera diversa la realtà culturale. Cambiandola» spiega lapiù richiesta all’estero. Non a caso, è questo l’obiettivo che lei stessa si pone con, il “internazionale e diffuso di musica da camera nell’arte e nella natura del”, che ha fondato nel 2017 e che si inaugura il 17. Fra gli appuntamenti, i concerti di Stephen Waarts, Mario Brunello, Giovanni Sollima, Marmen String Quartet, Emmanuel Pahud, Tim Crawford, Tim Posner, Rosa ...

... con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli,Grannò, Giovanni Esposito, ... 24, 10144 Torino TO 20 - lug 20.30 ALESSANDRIA UCI - CINEMAS ALESSANDRIA 3 Via Gambalera Ang, Via,...RUMOR(S)CENA - RAVENNA - Al Ravenna Festival la serata omaggio dedicata al doppio anniversario del compositore russo cone coreografie di Scholz e Riva&Repele . Ha avuto solo due tappe " al Festival di Nervi e al Ravenna Festival, dove l'abbiamo vista " la Soirée di musica e danza per Rachmaninov ...... di Gian Carlo Duran nei 100 e 200e nei 100 farfalla, di Alberto Fabbri nei 100 farfalla, 100 ... la 4 per 100 mista femminile composta daTambini, Gaia Loreti, Iolanda Rubboli, Linda ...

Beatrice Rana: “Venite al mio festival in Salento, dove il pubblico è protagonista” Io Donna

Due settimane di concerti e workshop con grandi nomi del panorama cameristico. E' il Festival Villa Pennisi in Musica che ogni estate anima Acireale e che quest' anno festeggia i suoi 15 anni di vita.In bici dal cuore della città fino all’Oasi nel Parco di Belloluogo per l’anteprima della settima edizione del festival Classiche Forme, fondato e diretto da Beatrice Rana. Sarà la pianista salentina ...