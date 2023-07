Beatrice Borromeo | Giusto condividere con il pubblico l’audio di Vittorio Emanuele

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 13 luglio 2023) «su Juan Carlos? Era necessario inserirlo Lui l’ha ripetuto più volte» Corriere della Sera, di Paola Pollo, pag. 22 «Il Principe», la docu-serie sudi Savoia e il caso dell’omicidio di Cavallo, è in testa alle classifiche di Netflix e alle reazioni su un finale a dir poco sorprendente. Il principe in un fuori onda «ammette» di essere stato testimone di un altro «incidente» con protagonista un giovane re Juan Carlos. La regista e produttricesino ad oggi non è entrata in merito a come e perché di quella scelta. Lo fa adesso, per la prima volta. Raccontando altre verità., cosa sta succedendo? «Penso che tutto lo scalpore che sta emergendo attorno alla nostra serie sia comprensibile. In fondo parliamo di una ...