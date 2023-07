Bce | Visco | «Sui mutui non c' è un problema sistemico»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nelle Considerazioni Finali parla dell'emergenza inflazionistica esprimendo un tono di fondo positivo sull'economia: «Non c'è une di stabilità finanziaria derivante dall'aumento dei tassi e delle rate suivariabili delle famiglie». Lo affermaintervistato da Skytg24, secondo cui: «Il debito delle famiglie in Italia è il più basso d'Europa». I variabili «sono solo un terzo e quelli da inizio 2023 hanno un cap. Vi sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi» ha aggiuntorilevando comunque che chi ha sottoscritto una variabile «doveva avere la percezione che un aumento era possibile». Inoltre ha sottolineato: «Serve più informazione e disponibilità a capire il rischio». Inoltre ...

Comunque "è giusto per tornare a prezzi che noi definiamo stabili, tenere un orientamento restrittivo" e "noi manterremo questa restrizione per un po".