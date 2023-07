Bce | «Almeno due rialzi | a giugno e luglio»

(Di giovedì 13 luglio 2023) La Bce, per far materializzare le previsioni sull'inflazione, intende procedere con un ulteriore rialzo dei tassi a, facendo seguito a quello già deciso nel mese di. È quanto emerge dai verbali della riunione Bce a Francoforte del 14 e 152023. L'inflazione di fondo non rappresenta i consumi delle famiglie e storicamente non è stato un buon indicatore dell'inflazione futura, ma potrebbe comunque aver raggiunto il punto di svolta, anche se è presumibile che serva tempo prima di una discesa costante.

I mutui arrivano a raddoppiare in termini di rata rispetto al 2022: ecco le conseguenze della tempesta dei tassi scatenata dalla Bce ...