Bassetti | la denuncia di 123 medici | “Conflitti d’interesse | schierato su vaccini covid e cure errate” La replica | “Bassezza scientifica | vi denuncio uno per uno”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Un nutrito gruppo diha scatenato una vera e propria battaglia contro il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino, Matteo. In totale, 123 professionisti hanno firmato una lettera indirizzata al presidente dell'Ordine della provincia di Genova, Alessandro

E poi c'è l'accusa perdi aver promosso l'utilità dei vaccini anti Covid "propagandando la sicurezza e l'efficacia di un farmaco tutt'ora in via di sperimentazione (BionTech - Pfizer e ..."Sciacalli, siete il peggio":la vergogna dopo la morte del Cav... chiedendo di eliminare dagli atti di nascita i dati falsi, la galassia arcobalenoil ... semmai èa essere un demente, si curi da psichiatra Utero in affitto, Becchi: giusto che sia ...

Lo strano esposto contro Bassetti di 123 medici, le accuse sui ... Open

L'esposto dei 123 medici ha fatto infuriare Bassetti, che però sui social definisce la loro scelta come un "gigantesco autogol" ...I firmatari della lettera elencano una serie di violazioni che sarebbero state commesse dall’infettivologo, al centro il trattamento del Covid e i ...