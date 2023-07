Barzaghi | «Onana via dall’Inter? Felice a metà per diversi motivi! Vi spiego»

Leggi su inter-news

Matteoin collegamento con gli studi di Sky Sport ha svelato una cosa legata al sempre più probabile addio di Andréall'Inter. ADDIO VICINO – Matteospiega così l'umore del portiere camerunese oggi al primo raduno stagionale dell'Inter: «di poter andare al Manchester United che rappresenta un club planetario per quello che è il suo blasone, ma da quello che mi risulta è un pochino triste di lasciare l'Inter dopo una stagione. A Milano si è trovato bene, grande feeling con squadra e tifosi. È dispiaciuto e spera un giorno in un futuro prossimo di poter ripassare da queste parti, ma questo poi si vedrà».