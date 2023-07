Barzaghi | «Lukaku | altre squadre alla finestra! Ora dimostrazione»

(Di giovedì 13 luglio 2023)è in attesa di conoscere il suo futuro. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato dell’andamento della trattativa fra l’Inter ed il Chelsea e delle speranze del belga– Queste le parole di Matteosulla situazione relativa a: «? Si cerca una soluzione entro il 17 quando il Chelsea partirà per la tournée negli Stati Uniti. Ci sonofinestra come la Juventus che deve vendere prima di far partire l’assalto. L’Inter deve chiudere entro quel momento: il club nerazzurro si fa forte della volontà del giocatore. Che adesso dopo le parole si deve arrivare ai fatti: già lo scorso anno c’è stata una grande, quest’anno se si dovesse ...

Barzaghi: "Lukaku, l'Inter deve fare veloce. Alzerà da venticinque a ... L'Interista

Lukaku Juve, l’Inter teme i bianconeri: il piano per il belga. Oggi e domani contatti con il Chelsea e l’attaccante L’Inter vuole chiudere al più presto il ritorno di Lukaku a Milano per evitare l’ins ...La vicenda Lukaku continua a restare in primo piano sul taccuino dell’Inter. Il belga non parteciperà al ritiro col Chelsea. Situazione in divenire IN DIVENIRE - L’affaire Romelu Lukaku, di cui ne ha ...