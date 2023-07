Bari | la commozione del sindaco nella commemorazione di Michele Fazio Ieri sera

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ildi, come ogni 12 luglio, ha commemorativa. Un ragazzo vittima innocente, 22 anni fa, di una sparatoria fra altri. Colpito per errore, morto. Antonio Decaro,di, si è commosso. Scrive Pinuccio, padre di, a commento della foto diffusa dal: Chissà se ci sarà un altro Antonio De Caro, chissà chi verrà.oggi sig.ti ho visto con le lacrime ,ti guardavo che non hai mai pianto davanti alla scultura dima oggi hai fatto capire con le tue lacrime la voglia di non andare via,di non lasciarci. grazie a tutti voi che avete commentato e continuate a commentare, con i vostri commenti ci ...

Ai vertici della Confcommercio- Bat l'assemblea, con un consenso plebiscitario, ha eletto ... Prima laper il ricordo di un grande presidente e uomo come Sandro Ambrosi, così per quello ...TRENTO . Momenti di grande, questa mattina, al passo Fedaia, ai piedi della Marmolada, un anno dopo la tragedia. ... Nicolò Zavatta, 22 anni, Filippo, Paolo Dani e Tommaso Carollo (tutti ...... Roma, Messina, Napoli, l'Aquila, Pescara, Genova, Torino, Teramo,, Salerno, Rovigo, Siena, ... in un clima di sana e costruttiva competizione, è motivo di orgoglio e di. Di questo ...

Bari: la commozione del sindaco nella commemorazione di Michele ... Noi Notizie

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Le foto e il video della gatta che non vuole lasciare la bara del suo proprietario, è vero un colpo al cuore. L'attaccamento ...