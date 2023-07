Bari | De Laurentiis | «Vogliamo ancora i playoff | su Polito…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le parole di Luigi De, presidente del, sugli obiettivi della squadra biancorossa per la prossima stagione Luigi Deha parlato delin conferenza stampa. PAROLE – «Mentre questa mattina scendevo in macchina mi sono reso conto che questo è l’inizio del sesto anno, ma il tempo è volato. Il bilancio di questo percorso non può che essere positivo, siamo arrivati quasi in altissimo portando a casa dei numeri strabilianti, con una finale in cui c’erano immagini da Champions League. Il risultato è stato bellissimo, anche se ovviamente la sera dell’11 giugno andare a dormire è stato difficile, abbiamo avuto giorni non facili ed un periodo di pausa. Parto da questo perché da qualche settimana leggo preoccupazioni, paure e ansie. Siamo stati in silenzio, ma abbiamo finito tardi e non abbiamo ...