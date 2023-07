Bard | l’Intelligenza Artificiale di Google arriva in Europa e in Italia

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il software di intelligenzagenerativadiapproda inè il concorrente diretto di ChatGPT. «La nostra Ia attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità», spiegain un comunicato. «Ci siamo confrontati con esperti, legislatori ed enti regolatori, inclusi i Garanti per la protezione dei dati, per comprendere il loro punto di vista e le loro indicazioni. Abbiamo adottato misure per aiutare le persone a gestire le informazioni in modo responsabile». InChatGPT è stato sospeso per un mese dopo le osservazioni del Garante della Privacy. L’interazione «è un’esperienza diversa dalla ricerca di, un nuovo paradigma del modo in cui usiamo il ...