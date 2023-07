Detto fatto, a quanto pare: da questa mattina, esattamente due mesi dopo quell'incontro, se ci si collega a.google.com , l'IA generativa di Google non solo è accessibile ma risponde pure in ...È possibile anche disattivare completamente questa funzione ed eliminare facilmente la vostra attività susu g.co//myactivity . Gli utenti possono richiedere la rimozione dei contenuti ai ...Poiché si tratta di una tecnologia sperimentale, Google avverte che "potrebbe in alcune occasioni fare affermazioni imprecise in risposta ad una richiesta dell'utente. Se ricevete una risposta ...

Bard arriva in Italia: l’IA generativa di Google risponde (e parla) in italiano la Repubblica

Disponibile in oltre 40 lingue. Vi è anche la possibilità di usare le immagini nei prompt, integrando le funzionalità di Google Lens. Negli Usa class action contro Google: al centro i dati personali ...Bard, la risposta di Google a ChatGpt arriva anche in Europa e in Italia. "Bard attinge a informazioni sul web per fornire risposte aggiornate e di alta qualità - spiega Mountain View - ci siamo confr ...