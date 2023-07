L'intervento della guardia costiera ha permesso di evitare il peggio e soccorrere i due diportisti a bordo...la Guardia Costiera di Livorno ha ricevuto una richiesta di soccorso da un'imbarcazione di 16... Lì la, presa a rimorchio dai locali ormeggiatori, veniva imbracata e alata da ditta ...... RS Aero 6, Rs Aero 7, Rs Aero 9 (il numero si riferisce aiquadri della vela) saranno ... A Calasetta sarà spettacolo grazie alle perfomance di questadel cantiere inglese Rs nata qualche ...

Barca di 16 metri rischia di affondare al largo di Cecina IL TELEGRAFO Livorno

Due dei più grandi yacht in navigazione nel Mediterraneo si trovano in questi giorni nelle acque dell'isola d'Ischia, dove sono state avvistate anche alcune barche a vela da sogno. (ANSA) ...Utilizziamo cookie tecnici e analitici, come indicato nella cookie policy e per le finalità ivi previste. Cliccando su “Accetta” acconsenti all’utilizzo di tutti i cookie. Se vuoi personalizzare la ge ...