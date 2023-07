Barbie | Margot Robbie ricorda le prime foto leaked diventate virali | Il momento più umiliante della mia vita

Presente sul pink carpet quasi tutto il cast, a partire dae Ken:Robbie e Ryan Gosling . Ancora una volta, come durante tutto il press tour che sta girando il mondo, Robbie ha deciso ...Gli hairstyle diRobbie,in carne ed ossa La chioma da sirena con macro frisé La tappa del press tour in Messico è l'occasione perfetta per rievocare la special edition della bambola ...Così come sarà impossibile non farsi contagiare dalla # Barbiecore aesthetic dopo cheRobbie , nei panni di, ha scatenato in tutte noi la " p ink mania " . L'attrice, impegnata in ...

Come e perché 'Barbie' è diventato la nostra nuova ossessione Rolling Stone Italia

Mentre nelle sale è uscito il primo film di Barbie con attori in carne e ossa, ripercorriamo la storia della bambola più famosa di sempre attraverso il suo design e i risvolti sociali.Margot Robbie si è sentita profondamente umiliata quando le prime foto rubate dal set di Barbie sono diventate virali, ma poi ha imparato ad abbracciare la sua Barbie interiore.