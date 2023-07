Barbara D’Urso | no da Sanremo | «Non è nei piani di Amadeus» I suoi opinionisti esclusi dalle trasmissioni Mediaset

(Di giovedì 13 luglio 2023) Da quando, con un comunicato firmato da Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato cheavrebbe lasciato il timone di Pomeriggio 5 per fare spazio a Myrta Merlino, un altro grande dubbio sta attanagliando i fan della conduttrice: «Che fine faranno i?». Secondo le ultime indiscrezioni anche isono destinati a non mettere più piede a Cologno Monzese. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Che fine faranno glidi? Secondo quanto riporta Dagospia i «dursiani», ossia gliche affiancano, sarebbero stati...

