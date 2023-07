Barbara Corvi | c' è l' archiviazione del caso

Per la seconda volta stop alle indagini sulla mamma scomparsa da Montecampano di Amelia nell'ottobre del 2009 a 35 anni. Il gip accoglie la richiesta della ProcuraLa scomparsa diresta un 'giallo'. Archiviate le indagini sull'ex marito Roberto Lo Giudice. Il Gip "Solo forti sospetti" Il caso, la donna di Montecampano di Amelia scomparsa il 27 ...Così l'assessore regionale alle Pari Opportunità,Lori , ha riassunto l'obiettivo del Tavolo sulle Politiche di Genere, presentato dalle assessore comunali Serena Groppelli e Nicoletta, ...

Gip archivia l'indagine sulla scomparsa di Barbara Corvi Agenzia ANSA

Per il gip on vi sarebbero sufficienti elementi per istituire un processo, ma restano forti sospetti nei confronti del marito Lo Giudice ...La scomparsa di Barbara Corvi resta un mistero. Sì, perché nelle ultime ore, il gip del tribunale di Terni, Barbara Di Giovannantonio, ha archiviato, come richiesto dalla stessa Procura di Terni, i du ...