Bancarotta fraudolenta | ordinanza cautelare per 4 persone | sequestro beni di circa 3 | 7 milioni di euro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna, nell’ambito di indagini dirette da questa Procura della Repubblica, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno dato esecuzione ad all’di applicazione della in misuradell’obbligo di dimora, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di quattrogravemente indiziate dei reati di, ricorso abusivo al credito e malversazione di erogazioni pubbliche. Il provvedimento trae origine dall’articolata attività d’indagine sul fallimento di una società di Caivano (NA), esercente la vendita al dettaglio di generi alimentari e titolare di un marchio notorio nel mercato dei prodotti farinacei. Le investigazioni hanno consentito di appuiare che i soci e ...

... caldeggiata dal suo socio La Russa per interposta moglie e interposto fid anzato, l'amica Daniela non le ha detto di sapere che la procura di Milano ipotizzava ladella sua ...... Mennini e Pellegrino De Strobel accusati di concorso innel crac dell'Ambrosiano. La Segreteria di Stato chiese al cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, di ...... con lui il commercialista Andrea Manzoni, socio di studio e in passato revisore contabile dei gruppi parlamentari della Lega, è imputato con altre persone diaggravata della ...

Bancarotta fraudolenta, ordinanza cautelare per 4 persone ... anteprima24.it

Le transazioni gestite dalla moglie del leader FdI e dal compagno della ministra: per Bankitalia l’operazione è sospetta ...C’è anche Massimo Vivoli, ex presidente nazionale di Confesercenti e attuale componente del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), tra le 15 persone arrestate nell’ambito di un’inchies ...