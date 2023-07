Bambino di 6 mesi muore cadendo dal fasciatoio in casa | inutili due interventi chirurgici per salvarlo

Undi seidi Agira, nell'Ennese, è morto stamani all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto ieri in condizioni disperate. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe caduto dal ...commenta Tragico incidente domestico ad Agira (Enna), dove undi 6è morto dopo essere caduto dal fasciatoio . Per il piccolo, di nome Filippo, è stato vano il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania: qui è stato sottoposto a ...PromoHai unche porta gli occhiali e ogni anno cambia la sua gradazione Con l'acquisto di una coppia di lenti ne avrai una seconda coppia in omaggio o la possibilità, entro 15, ...

Dramma in Sicilia, bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore: inutile la corsa in ospedale Fanpage.it

Un bambino di sei mesi è morto questo pomeriggio all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverato per le ferite riportate a seguito di una caduta dal fasciatoio. La tragedia è avvenuta ad Agira, ...Una tragedia assurda e una giovanissima vita interrotta. Un neonato di sei mesi è morto nella mattinata di oggi - giovedì 13 luglio - dopo essere caduto da un fasciatoio.