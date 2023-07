Bambini dimenticati | “incidenti” sul lavoro?

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 13 luglio 2023) Le ciabattine lasciate alla rinfusa prima del tuffo nel canale di irrigazione, la ricerca di refrigerio o una banale avventura di due ragazzini in un pomeriggio di mezza estate. Finita in tragedia. Daniel e Stefan, 6 e 7 anni, muoiono a Manfrendonia, in provincia di Foggia, per un banale gioco. Loro,, che per trascorrere le torride giornate in Puglia, non avevano altro che il grande campo che circondava il vecchio casale dove vivevano con la famiglia di origine rumena. “Oggi nascondino dietro le sterpaglie, domani il tuffo nel vascone”. Forse immaginandolo come la piscina di una grande villa. Le responsabilità Ma i genitori dove erano? Questa è la domanda che tutti si fanno a cui occorre dare una risposta quanto più veritiera possibile. Quando si parla di, si tratta di “” sul ...