Bambini annegati a Manfredonia | indagato proprietario dell' azienda agricola | E' il giorno dei funerali | ritardati perché la mamma ha avuto

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ie il maloreLa cerimonia funebre infatt era prevista per le 16, ma è iniziata in ritardo per le condizionia giovane madre dei piccoli, colta da malore in chiesa. La messa è ...

C'è un indagato nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Foggia in relazione alla morte dei due fratellini di sette e sei anni,nel vascone irriguo a pochi metri dal podere dove abitavano con la famiglia in contrada Fonterosa. Il proprietario dell'azienda agricola è accusato - spiegano dalla procura di Foggia - di ......nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono mortii ... non sono ancora iniziati poiché la madre dei dueha accusato un malore ed è stata ......nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono mortii ... non sono ancora iniziati poiché l a madre dei dueha accusato un malore ed è stata ...

Bambini annegati a Manfredonia, indagato il proprietario dell'azienda agricola | E' il giorno dei funerali, malore in chiesa per la mamma dei piccoli TGCOM

Il proprietario del terreno nelle campagne di Manfredonia dove si trova il vascone dove martedì scorso sono morti annegati i due fratellini ...