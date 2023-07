Bambini annegati a Manfredonia | il mistero su come sono entrati nella vasca | la rete di protezione era bucata

... 'Ispesso giocavano con le rane. Potrebbero essere caduti nel vascone mentre stavano inseguendo le rane. Inon erano abituati a fare il bagno nella vasca. Sapevano che andare in quel ...... 'Ispesso giocavano con le rane. Potrebbero essere caduti nel vascone mentre stavano inseguendo le rane. Inon erano abituati a fare il bagno nella vasca. Sapevano che andare in quel ......state trovate le ciabatte dei duenei pressi del vascone. Da Bari sono giunti i sommozzatori dei vigili del fuoco che, intorno alla mezzanotte, hanno trovato e recuperato i due corpi

Bimbi annegati a Manfredonia, il mistero su come sono entrati nella vasca: la rete di protezione era bucata TGCOM

È stato proclamato il lutto cittadino per Manfredonia dove sono morti annegati i fratellini Daniel e Stefan in un vascone dedicato alla raccolta di ...Ancora senza nomi il registro degli indagati. Lo zio dei fratellini: "Non usavano la vasca come piscina". Oggi i funerali, proclamato il lutto cittadino ...