Ballando con le Stelle | Milly Carlucci non vuole più Selvaggia Lucarelli Ed è più di una sensazione” | l' indiscrezione

In una recente intervista di Milly Carlucci , la conduttrice, chiacchierandoDavide Maggio, ha fatto chiarezza sul cast della prossima edizione dile Stellele Stelle: Milly Carlucci non vuole più Selvaggia Lucarelli Il gossip "le Stelle c'è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ...Per la conduttrice non si apriranno neanche le porte dile Stelle, come ha confermato in un'intervista a La Repubblica : 'Non è mai esistita questa possibilità'. Versione confermata ...In una recente diretta Instagram , Davide Maggio, oltre ad aver parlato delle novità sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip , ha avuto modo di approfondire il discorsole Stelle , su cui verte ancora un interrogativo in merito alla giuria della prossima edizione. Davide Maggio sul rapporto Milly Carlucci - Selvaggia Lucarelli Secondo le indiscrezioni, ...

Secondo quanto ha riportato Davide Maggio, la Carlucci non sarebbe propensa a riconfermare la Lucarelli nella giura di Ballando con le Stelle.Secondo quanto ha riportato Davide Maggio, la Carlucci non sarebbe propensa a riconfermare la Lucarelli nella giura di Ballando con le Stelle.