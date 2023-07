Anche quest'annoha organizzato l'assemblea annuale diCuori in Azione con i suoi stakeholder, occasione per rendicontare ...Negli anni, spiegain una nota, l'associazione si è consolidata come interlocutore chiave per il Terzo settore , grazie a partnership durature con varie ong - quali Worldrise onlus , ...anche quest'anno ha organizzato l'assemblea annuale diCuori in Azione con i suoi stakeholder, occasione per rendicontare e fare il punto sulle azioni fatte nel 2022. -Cuori in ...

Axa Italia e Cuori in Azione, ecco il manifesto del "Mare dei bambini" - Luce Luce

Il lavoro è frutto del coinvolgimento e delle idee di 250 studenti delle scuole primarie che hanno preso parte al programma Ocean Ambassadors di Axa Italia.Sono quelli di Axa cuori in azione, l’associazione di volontariato aziendale del gruppo assicurativo Axa, riunitasi in assemblea per rendicontare i risultati raggiunti nel 2022. Tra le nuove iniziativ ...