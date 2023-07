Avviata la procedura d' uscita | clamoroso alla Juve | la svolta decisiva

(Di giovedì 13 luglio 2023) Colpo di scena. Lantus decide di abbandonare il progetto della Superlega. Lantus dice addio dunque al piano che avrebbe portato a una competizioni fuori dalle regole Uefa con i top club europei, Barcellona e Real Madrid in testa. Dopo il comunicato del 6 giugno, con cui il club bianconero aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e Barcellona (società che fino ad allora non avevano annunciato l'intenzione di uscire dal progetto Superlega), ecco la decisione dellantus: “Tenuto conto di alcune divergenze sull'interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Superlega – si legge -, lantus conferma di aver iniziato ladipur ricordando che, per le disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca ...

L'uomo è stato poi identificato e, secondo quanto avrebbe riferito una fonte a Valeurs actuelles, è stata avviata l'apposita procedura, in modo che il responsabile potesse essere preso in carico. Inoltre, è stata avviata anche la procedura amministrativa per l'espulsione dall'Italia. L'intervento si è sviluppato pochi minuti dopo il termine di un servizio di sicurezza serale che ha coinvolto...

La Juventus ha annunciato di aver dato ufficialmente il via all’iter per uscire dal progetto Superlega, ma gli accordi stipulati in precedenza ...La Juventus ha avviato le procedure per l'uscita dal progetto Superlega. A comunicarlo questa sera il club bianconero: "Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno ...