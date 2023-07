Aviaria | aumentano i casi in Europa e Stati Uniti | l’allarme dell’OMS

Leggi su formatonews

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’aumento deidista destando non poche preoccupazioni. In questi giorni, l’OMS ha messo in guardia l’intera popolazione. Quello che stiamo affrontando non è periodo affatto roseo, sotto diversi aspetti. La pandemia di Covid-19 e l’inizio del conflitto in Ucraina hanno portato a veri e propri stravolgimenti a livello internazionale. A questi si aggiungono l’emergenza climatica e gli allarmi per la diffusione di malattie virali come la peste suina, che sta mettendo a rischio la suinocultura in Italia (in particolare nel Nord) e non solo. – formatonews.itLa peste suina non è l’unico problema che sta destando preoccupazione negli ultimi tempi. In questi giorni, infatti, l’OMS (Organizzazione mondiale della sanità) ha lanciato un allarme riguardo l’aumento deidi influenza, con ...