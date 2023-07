Avanti Pietrelcina | altri manifesti di Scocca strappati “Gesto incivile e irrispettoso”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il gruppo politico ‘‘ stigmatizza l’episodio increscioso che ha riguardato il capogruppo Alessio. Per l’ennesima volta, infatti,di iniziative politiche riguardanti in particolare, che erano stati affissi in paese, sono stati. “In questo caso, addirittura è stato rimosso il volto dell’interessato, un inquietantedi inciviltà e di mancanza di rispetto, che spesso va di pari passo con l’invidia. Non si può sempre derubricare tutto a bravata di qualche ragazzo o vandalo in cerca di divertimento, a questo punto è chiaro si tratti di una precisa volontà di danneggiamento. Chiediamo di visionare le immagini delle telecamere per individuare il responsabile“. L'articolo proviene da ...