Autostrada A11 | Firenze-Mare | auto distrutta dal fuoco nella notte Conducente esce illeso

Momenti di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza fisica, per l'automobilista che verso le 2 di stanotte, 13 luglio, ha visto andare a fuoco la sua auto mentre stava percorrendo l'in direzione Mare. E' successo al km 11, tra i caselli di Prato Est e Prato Ovest e il conducente è riuscito ad accostare la vettura e a scendere appena ha visto uscire del fumo. Sono ...E' successo al chilometro 11 dell', tra Prato est e ovestPoco dopo le ore 8:30 circa sull'A1 Milano " Napoli nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e il bivio con l'in direzione Bologna, all'altezza del km 283 è stato rimosso un mezzo pesante fermo in avaria. Sul luogo ...

