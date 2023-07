(Di giovedì 13 luglio 2023) La polizia stradale diha arrestato tre persone, da tempo ricercate perchè rubavanovetture deglimobilisti innegligrill e utilizzavano poi la loro, parcheggiata in un'area di servizio sulla A1, per depositare la merce rubata

Autostrada A1: furti sulle auto in sosta in autogrill. 3 arresti ad Arezzo Firenze Post

