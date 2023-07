Aumenta lo stipendio dei Capigruppo Camera | ok anche dei 5stelle

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 luglio 2023)più corposo per ialladei deputati. L`ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato l`incremento delle indennità, pari a quella già erogata per i presidenti di commissione, 2.226,92 euro lordi al mese, 1269,34 euro netti. La decisione è stata presa con il voto favorevole dei gruppi di maggioranza e del Movimento Cinque Stelle. Si sono astenuti Pd, Avs e Roberto Giachetti di Az-Iv. L'incremento non peserà sul budget di Montecitorio perché arriverà, viene spiegato, dalle risorse già in capo ai gruppi stessi.