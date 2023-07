Aumenta il ricorso al Pos | ma il governo non mantiene la promessa di ridurre le commissioni

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il Pos è sempre più utilizzato. Un dato lo evidenzia: nei ristoranti i pagamenti digitali sonoti del 44,4% nei primi sei mesi del 2023, secondo quanto emerge da una ricerca di SumUp. Scende, inoltre, il valore medio dello scontrino virtuale, che passa a 23,4 euro e si abbassa del 7,6%. Finite le restrizioni legate alla pandemia continuano adre “significativamente in tutto il territorio nazionale le transazioni cashless nei caffè e ristoranti”, spiega Umberto Zola, di SumUp, con riferimento ai dati del 2023. Resta però il fatto che in alcuni territorio la crescita è minore, “segno che in alcune aree l’abitudine al contante è ancora radicata”. Zola chiede quindi agli esercenti e ai consumatori di ricorrere maggiormente a carte e bancomat sia per una questione di sicurezza sia “in vista di un’estate 2023 in cui si prevede l’arrivo di ...

Lo scarsoalla CIG è confermato anche dai dati Inps che vedono una riduzione a 135mila ore ... Per quanto concerne le dinamiche settoriali, nel 2° trimestredi 3 punti percentuali il ...Il caldo eccezionale di questi giornila preoccupazione per i lavoratori impegnati nei cantieri edili. Il rischio del colpo di ... se la temperatura percepita sale oltre i 35°C, ilalla ...Il caldo eccezionale di questi giornila preoccupazione per i lavoratori impegnati nei cantieri edili. Il rischio del colpo di ... se la temperatura percepita sale oltre i 35°C, ilalla ...

Aumenta il ricorso al Pos, ma il governo non mantiene la promessa ... LA NOTIZIA

Aumenta il ricorso ai pagamenti con Pos per i consumatori, mentre il governo non mantiene la promessa di ridurre le commissioni.Sistema sanitario nazionale in affanno e ricorso sempre più frequente alla sanità privata e alle assicurazioni. Digitalizzazione sempre più diffusa e scarsa consapevolezza dei cittadini ...