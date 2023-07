Attilio Romita sposa Mimmuzza | un ex concorrente del GF Vip testimone

(Di giovedì 13 luglio 2023) Il giornalistala sua Mimma:prepara le nozze con la compagna e un ex vippone farà daPerè tempo di festeggiamenti. Il giornalista ed ex mezzobusto del TG1 molto presto sposerà la sua storica compagna. Archiviata dunque la crisi dei mesi scorsi nata nel corso del cammino del giornalista al Grande Fratello Vip. A dare la notizia è stato Daniele Dal Moro, che intervenuto nel corso di una diretta Twitch ha aggiornato i fan del GF Vip. E sarà lo stesso modello veneto a fare da, che per il momento ha preferito mantenere il riserbo sulla data del matrimonio, che però salvo colpi di scena dell’ultimo minuto si farà. E solamente qualche mese fa pensare a questo passo ...

L'ex volto del Tg 1,, convolerà a nozze con Mimma Fusco, come già annunciato al magazine Chi e tra i testimoni ci sarà anche un noto ex compagno d'avventura della settima edizione del Gf Vip . Gf Vip, ...: tutto pronto per il matrimonio a Bari con Mimma Fusco L'ex mezzobusto del TG1 ha voluto come testimone di nozze Daniele Dal Moro, ex inquilino della casa del Grande Fratello VIP di ...E chi potrebbero essere gli "scrittori e giornalisti" Abbiamo già visto in quella casa penne del calibro di Barbara Alberti, Amedeo Goria, Fulvio Abbate e il più recente. Con queste ...

Attilio Romita: tutto pronto per il matrimonio a Bari con Mimma Fusco Io Donna

Daniele Dal Moro al matrimonio di Attilio Romita. L'ex gieffino ha annunciato in una diretta che sarà il testimone di nozze del giornalista.Tra i testimoni di nozze dell'ex mezzobusto del TG1 anche Daniele Dal Moro, concorrente come lui nell'ultima edizione del Grande Fratello VIP ...