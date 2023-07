Attento a quello che mangi | la frase di Biden scatena un sospetto inquietante

(Di giovedì 13 luglio 2023) Joemanda un messaggio chiaro a Prigozhin: "a cosa". Le parole del presidente degli Stati Uniti dal vertice Nato hanno creato non poco rumore e di fatto hanno sollevato ancora sospetti sulla fine che potrebbe fare il capo della Wagner dopo il tentato golpe in Russia. Rivolgendosi proprio a Prigozhin ha affermato: "Fossi in lui stareia cosaa", alludendo a possibili tentativi di avvelenamento. Poi sull'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nella Nato ha aggiunto: "Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c'è una guerra in corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale". Il presidente degli Stati Uniti ha poi assicurato l'impegno di Washington al fianco degli Stati Uniti, indipendentemente da chi vincerà le prossime ...

Ievgheny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, "deve stare attento a ciò che mangia": lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto, alludendo al rischio di avvelenamento dopo l'abortita rivolta del...

