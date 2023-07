... un'altra emozione incredibile! Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto dopo Tokyo, conquistano anche tutto il podio dei Mondiali dileggera di Parigi nei 100 metri T63. Queste ...Podio tutto italiano nei 100 metri femminili T63 agli Europei didi Parigi. Ambra Sabatini conquista l'oro e batte il record del mondo con 13"98, argento per Martina Caironi e bronzo per Monica Contrafatto. Tutto come ai Giochi di Tokyo quando ...... restano per sempre: Siamo le tre meraviglie dell'italiana Il trionfo di Maxcel Amo Manu. Ciò accade a 24 ore di distanza dall'altro trionfo azzurro: a portare a casa il primo ...

Atletica paralimpica: Pancalli, 'altra impresa delle azzurre' Tiscali

Per la prima azzurra anche record del mondo. Il presidente del Cip, Pancalli: “Risultato straordinario per lo sport italiano” ...Il sogno continua. Dalla notte di Tokyo alla serata di Parigi, il cuore degli italiani torna ad emozionarsi per il trio delle meraviglie catapultato su un nuovo palcoscenico. Ai Mondiali paralimpici n ...