Atletica | l’Italia illumina ai Mondiali paralimpici | Sabatini guida il tris sui 100 | Legnante di bronzo | show Amo Manu

(Di giovedì 13 luglio 2023)regala grande spettacolo aidiparalimpica, in corso di svolgimento a Parigi. Nella capitale francese, infatti, i 100 metri femminili della categoria T63 si tingono d’azzurro: il podio è tutto tricolore, come era già successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ambraha trionfato con il perentorio tempo di 13.94, ovvero il nuovo record del mondo: la classe 2003 è diventata la prima atleta a scendere sotto il muro dei 14 secondi, regalandosi una magica doppietta dopo l’apoteosi a cinque cerchi (in quell’occasione abbassò il primato mondiale a 14.11). La toscana ha dominato la gara, precedendo sul traguardo le connazionali Martina Caironi (14.35) e Monica Contrafatto (14.67). Tripletta tricolore nello stesso ordine di due anni fa in Giappone. Martina Caironi si è messa al collo la settima ...