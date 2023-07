Atletica | Europei Under 23 | Benati | Mersal e Mori in finale Tardioli | Marek e Melluzzo fuori sui 100

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Seconda giornata di gare a Espoo (Finlandia), dove vanno in scena gli23 dileggera. Lorenzosi comporta da grande capitano e accede allasui 400 metri. Dopo il 45.96 della batteria, l’azzurro si migliora di un paio di centesimi nella semie si guadagna il diritto di correre per le medaglie. Sesto tempo complessivo, il duello per il titolo sembra essere tra il norvegese Ingvaldsen e l’ungherese Molnar (45.35 per entrambi). Luca Sito (46.36) e Riccardo Meli (46.68) sono invece stati eliminati in semi. Prestazione interessante di Kareemnel salto in lungo. L’azzurro di origini egiziane (suò papà Hatem ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney 2000 e vanta un personale di 8.31 nella stessa specialità ...