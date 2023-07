(Di giovedì 13 luglio 2023) Lafa tappa indomenica 16 luglio per l’ottavo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante dileggera. La kermesse polacca accoglierà tanti big globali e saranno presenti anche tre italiani, impegnati in uno degli ultimi test agonistici ufficiali in preparazione dei Mondiali di Budapest. Tanta curiosità per vedere in azione il campione olimpico in carica di salto in alto Gianmarco Tamberi dopo il convincente successo in Coppa Europa con 2.29. Attenzione anche a Leonardo Fabbri, vincitore del Golden Gala a Firenze con 21.81 metri, che dovrà confrontarsi con i migliori interpreti internazionali del getto del peso. Da monitorare infine Elena Bellò negli 800 metri. Di seguito ildettagliato, gli ...

Al momento la sua unica apparizione all'aperto della stagione rimane il deludente settimo posto in 10'21 nella tappa parigina diLeague, il 9 giugno. Leggi i commenti: tutte le ...Marcell Jacobs salterà anche gli Assoluti didi Molfetta, in programma dal 28 al 30 luglio. L'oro olimpico di Tokyo nei 100 metri, dopo il deludente settimo posto a Parigi inLeague, sarà assente in Puglia per l'appuntamento ......ambizioni azzurre anche ai campionati del mondo dileggera , in programma dal 19 al 27 agosto a Budapest . Oltre ai mondiali, per tutta l'estate in diretta anche le tappe della Wanda...

Atletica, Diamond League Silesia 2023: programma, orari, tv, streaming OA Sport

Marcell Jacobs non parteciperà ai campionati italiani di atletica in programma a Molfetta (Bari) dal 28 al 30 luglio. (ANSA)