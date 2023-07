(Di giovedì 13 luglio 2023) Milano, 13 lug. - "Abbiamo voluto portare alla luce, descrivendolo in un rapporto, il lavoro quotidiano che tutte noifacciamo sia a livello di supporto deiche nel portare i ...

...ultimi anni si è aperta una fase diche ora va organizzata. E' importante che nei tavoli dove si prendono delle decisioni su malattie, farmaci, protocolli, i pazienti e le loro...L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto AAA - MOS, accoglienza assistenza LGBTQ+, ...e cooperative. Numerosi i partner istituzionali e le realtà del Terzo Settore che ..."Il dialogo con leche rappresentano l'interesse dei pazienti è fondamentale - evidenzia il manager - e deve essere un dialogo che dia loro un ruolo attivo, non più solo di...

Associazioni, 'ascolto pazienti ai tavoli sia sistematico e organizzato' L'Identità

Ail ed Europa donna, 'diventi la regola, possiamo fare sempre di più per indicare priorità a istituzioni alle prese con bilanci e sostenibilità' ..."Il rapporto con le associazioni pazienti è uno dei pilastri fondamentali della strategia di un'azienda farmaceutica oggi. Non c'è innovazione senza che questa innovazione diventi accessibile per loro ...