Associazione ad aziende e istituzioni | ' venite a fare volontari per un giorno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 luglio 2023) Milano, 13 lug. (Labitalia) - "Una cosa che mi piacerebbe ha a checon l'obiettivo delle associazioni pazienti di essere sempre più riconosciute e considerate - in termini di valore di ciò che facciamo - dagli stakeholder del settore. E quindi auspico una 'raccolta di': a chi lavora nelle imprese farmaceutiche, ai tavoli dellesanitarie regionali, al ministero noi offriamo qualche giornata diato in cui si potrà imparare molto direttamente sulla propria pelle". E' la proposta che Rosanna d'Antona, presidente di Europa Donna Italia, abbinerebbe il prossimo anno a un nuovo rapporto sull'associazionismo della salute. Se il report presentato oggi a Milano - condotto su 5 associazioni della rete Alleati per la salute - ha provato a quantificare il valore economico e sociale dell'attività di ...