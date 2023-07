Ascolti TV | Mercoledì 12 luglio 2023 Testa a testa tra Sciarelli 13 4% e Rai1 Il sapore del successo 13 2% | The Birth of a Nation 10 7% | Zona Bianca 7 4% Sale Un Posto al Sole 9 7%

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Federica- Chi l'ha Visto? Speciale Nella serata di ieri,12, suIldelha conquistato 1.856.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale5 Theof a– Il risveglio di un popolo ha incollato davanti al video 1.398.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Delitti in Paradiso è la scelta di 1.060.000 spettatori (7.1%), mentre l’episodio in replica arriva a 790.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Freedom Summer segna 573.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale intrattiene 1.831.000 spettatori pari al 13.4% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4totalizza un a.m. di 792.000 spettatori (7.4%). Su La7 ...