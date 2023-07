Ascolti tv ieri | chiude Chi l' ha Visto | crolla Un Altro Domani Canale 5

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 luglio 2023) Glitv di, mercoledì 12 luglio 2023, hanno fatto registrare la vittoria in share per Rai3 in prima serata. La puntata speciale di Chi l'ha, con i saluti finali di Federica Sciarelli, ha registrato il 13.4% pari a 1.831.000 spettatori. In termini di spettatori, invece, ha fatto leggermente di più il film su Rai1 Il Sapore del Successo ottenendo un netto di 1.856.000, share del 13.2%. Si segnala il buon risultato ottenuto da Zona Bianca su Rete 4: 792.000 spettatori, 7.4% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali:5 film The Birth of a Nation 1.398.000, 10.7% Rai2 Delitti in Paradiso 918.000, 6.9% Italia 1 Freedom – Oltre il Confine 573.000, 4.7% La7 Atlantide Album 301.000, 2.9% TV8 Name that Tune – Indovina la Canzone 390.000, ...