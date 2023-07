Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 12 luglio 2023

(Di giovedì 13 luglio 2023)TV: idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Il sapore del successo ha totalizzato 1856 spettatori (13,21% di share). Il film The birth of a nation-il risveglio di un popolo su Canale5 ha conquistato in media 1398 spettatori (share 10,70%) poi Madri, una vita d’amore 971 (7,82%). La puntata del programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha realizzato 573 spettatori (4,71%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1060 spettatori (7,12%) nel primo episodio e 790 (6,62%) nel secondo, mentre la puntata del programma Speciale Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1831 ...

Lo speciale di Chi l'ha visto per poco non viene battuto da "Il sapore del successo" su Rai 1. Tutti i dati della prima serata del 12 luglio ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) – E’ testa a testa tra ‘Chi l’ha visto’ e ‘Il sapore del successo’ per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri. Il film di Rai1 infatti ha registrato 1.856.000 ...