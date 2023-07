Arsenal | maxi offerta per soffiare un centrocampista a Napoli | Juve e Lazio

... manca solo quello con Abdou Harraoui e poi sarà completato ilscambio con Daniel Boloca al ... ma il futuro di Folarin Balogun può essere ancora in Premier League, pur lontano dall': stando ......09:44, ufficiale il rinnovo di Nelson Reiss Nelson ha rinnovato con l', come ... 2023 - 07 - 06 15:16:23 Clamoroso dalla Spagna:offerta del Liverpool per Mbapp Il Liverpool su Kylian ...I carabinieri della 'squadra Lupi' del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, lo scorso pomeriggio, hanno arrestato un 40enne catanese, già noto alle forze dell'ordine per i reati di ...

Arsenal, maxi offerta per soffiare un centrocampista a Napoli, Juve e ... Calciomercato.com

The Red Devils will face Daniel Farke's Leeds and Lyon in Europe before heading to the States for games against Arsenal , Wrexham, Real Madrid and Borussia Dortmund .As reported by Portuguese outlet O Jogo, relayed by teamTALK, Arsenal are interested in Porto’s marksman Taremi, who is said to be valued by his club at nothing less than €20m (£17m).