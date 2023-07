Arresto cardiaco all’Alpe Corte | l’escursionista di 38 anni è deceduto all’ospedale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ardesio. Non ce l’ha fatta Marco Oberti,di 38che mercoledì 12 luglio è stato colto da malore mentre si trovava con un amico. L’uomo, residente a Vall’Alta di Albino, aveva raggiunto il rifugio in mattinata e, dopo aver pranzato, si era steso sul prato per riposarsi. All’improvviso ha cominciato ad avere il respiro affannoso, così l’amico è corso in suo aiuto. Resosi conto che la situazione era seria ha lanciato all’allarme e subito sono arrivati tre giovani 19enni, animatori del Cre di Torre Boldone, che si trovavanoinsieme ai bambini. Uno di loro, che aveva frequentato un corso di primo soccorso, ha iniziato a praticargli il massaggio, mentre gli altri due hanno raggiunto il rifugio per chiamare il 112. ...