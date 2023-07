Arrampicata | Coppa del Mondo | gli italiani della Lead in gara a Briancon

(Di giovedì 13 luglio 2023) E’ tutto pronto per la quartadeldi, che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 luglio. Questa sarà l’ultima competizione a livello planetario prima dei Mondiali di Berna, che si svolgeranno dall’1 al 12 agosto. A rappresentare i colori azzurri ci saranno giovani talenti alla ricerca del successo come Viola Battistella (Fiamme Oro Moena), pluricampionessa Italiana, oro nel 2022, bronzo nel 2023, alla sua seconda partecipazione a unadelSenior; Luca Boldrini (ASD Deva Wall), campione italiano di Boulder U20, e Savina Nicelli (ASD Macaco) campionessa ItalianaU20, che hanno ottenuto buoni piazzamenti inEuropa Giovanile; Giulia Bernardini (ASD Etna Climbing Ragalna), e ...

