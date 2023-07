Aretha Franklin | il testamento valido “è quello del divano” | la sentenza dei giudici mette fine alla guerra tra i figli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Èdel 2014 il“buono” lasciato da. Una giuria si è inespressa rispettocausa testamentaria che ha coinvolto gli eredi della regina del soul, morta nell’agosto del 2018. La cantante che celebrò il soul power con una versione galattica di Respect di Otis Redding non sembrava inizialmente prodiga di indicazioni per gli eredi, cioè i suoi quattro: Kecalf, Edward, Clarence e Teddy. Secondo la legge del Michigan, i suoi beni sarebbero stati divisi equamente tra loro. Nel 2019 però la sorpresa. L’esecutrice testamentaria, ovvero la cugina Sabrina Owens scelta nel 2018 senza problemi dai, ha ritrovato due testamenti: il primo, datato 2010, in un armadietto chiuso a chiave; il secondo più recente, del ...

